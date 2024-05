Reserva financeira de Macau ganha 3,21 milhões de euros em 12 meses

A reserva financeira da região administrativa especial chinesa cifrou-se em 597,8 mil milhões de patacas (68,3 mil milhões de euros) no final de março, de acordo com informação publicada no Boletim Oficial pela Autoridade Monetária de Macau (AMCM).

A reserva ganhou 5,44 mil milhões de patacas (621,6 milhões de euros), em comparação com o final de fevereiro, e 16,4 mil milhões de patacas (1,88 mil milhões de euros) desde o início de 2024.

No entanto, o valor permanece longe do recorde de 669,7 mil milhões de patacas (76,6 mil milhões de euros) atingido em fevereiro de 2021, em plena pandemia de covid-19.

A Assembleia Legislativa de Macau aprovou, em 7 de novembro, o orçamento da região para este ano, que prevê uma subida de 1,4% nas despesas totais, para 105,9 mil milhões de patacas (12,1 mil milhões de euros).

A reserva financeira de Macau é maioritariamente composta por depósitos e contas correntes no valor de 244,1 mil milhões de patacas (27,9 mil milhões de euros), títulos de crédito no montante de 129,5 mil milhões de patacas (14,8 mil milhões de euros) e até 225,8 mil milhões de patacas (25,8 mil milhões de euros) em investimentos subcontratados.

O orçamento de Macau para 2024 prevê o regresso dos excedentes nas contas públicas, depois de três anos de crise económica devido à pandemia da covid-19.

O território, cuja economia depende do turismo, cancelou em janeiro de 2023 todas as medidas de prevenção e contenção da covid-19, depois de quase três anos de rigorosas restrições impostas pela política "zero covid", que também vigorou na China.