Reservas de combustíveis. Aproxima-se o ponto de ruptura

Também a Barraqueiro anunciou supressão de carreiras. A Rodoviária do Tejo vai começar a reduzir carreiras já a partir desta quinta-feira. Tudo para poupar combustível.



Os barcos estão no limite. Os tanques de abastecimento estão a chegar à reserva. Por isso, a Transtejo e a Soflusa ativaram os planos de contingência. Quem anda de lá para cá, tem medo que acabe o depósito.



A greve dos motoristas de transportes de materiais perigosos está também a afetar o setor do táxi. Há taxistas parados em Lisboa e no Algarve. Os taxistas querem que o governo tome uma solução urgente.



Também o serviço Uber está a ter dificuldades: já começou a enviar mensagens aos utilizadores a informar de possíveis condicionamentos.



A CP admite que possam existir perturbações, até porque há várias linhas não eletrificadas e os serviços, em especial os regionais, podem vir a ser atingidos.



Já os aeroportos, estão a ser reabastecidos. Mas a ANA-Aeroportos diz que os números estão aquém das necessidades diárias habituais.



Pelo menos 31 aviões que saíram de aeroportos portugueses tiveram de fazer uma escala técnica para se abastecerem em território espanhol.



Por causa disto, o Reino Unido emitiu, um alerta para os turistas sobre possíveis perturbações nos aeroportos de Lisboa e Faro.