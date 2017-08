Partilhar o artigo Reservas de petróleo com descida de 1,5 milhões de barris nos EUA Imprimir o artigo Reservas de petróleo com descida de 1,5 milhões de barris nos EUA Enviar por email o artigo Reservas de petróleo com descida de 1,5 milhões de barris nos EUA Aumentar a fonte do artigo Reservas de petróleo com descida de 1,5 milhões de barris nos EUA Diminuir a fonte do artigo Reservas de petróleo com descida de 1,5 milhões de barris nos EUA Ouvir o artigo Reservas de petróleo com descida de 1,5 milhões de barris nos EUA