Reservas de petróleo dos EUA registam descida inesperada

Lusa09 Mai, 2018, 18:17 | Economia

A descida surpreendeu os analistas que apontavam para um recuo mais moderado de 400 mil barris.

No nível atual, as reservas de petróleo mantêm-se na média para esta época do ano, indicaram as autoridades norte-americanas.

Após serem conhecidos estes dados, o preço do barril de petróleo do Texas (WTI) para entrega em junho subiu 1,76 dólares, para 70,81 dólares.

Os números foram divulgados depois de o presidente norte-americano, Donald Trump, ter anunciado oficialmente na terça-feira a retirada dos Estados Unidos do acordo nuclear com o Irão, membro da Organização de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

As importações diárias de crude alcançaram na semana passada 7,32 milhões de barris, uma descida de aproximadamente 1,22 milhões de barris em relação à semana anterior.