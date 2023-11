Residência oficial do primeiro-ministro alvo de buscas no âmbito dos negócios do lítio

(em atualização)





A residência oficial do primeiro-ministro em São Bento está entre os locais alvo de buscas levadas a cabo esta manhã pelo DCIAP de Lisboa, que estará também a cumprir vários mandados de detenção.





"Confirmamos que há buscas no gabinete do chefe de gabinete [Vítor Escária]. Não comentamos a ação da justiça", disse à agência Lusa fonte da assessoria. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recebeu esta manhã o primeiro-ministro, António Costa, no Palácio de Belém, em Lisboa, a pedido deste.









As buscas na residência oficial do primeiro-ministro começaram cedo. O gabinete de Vítor Escária, que é chefe de gabinete do primeiro-ministro desde 2020 e que está entre os detidos, está também situado no Palácio de São Bento, como conta a jornalista da RTP, Mariana Flôr.

O empresário Diogo Lacerda Machado, é conselheiro e amigo pessoal de António Costa.









As buscas decorrem também no Ministério do Ambiente e no das Infraestruturas. O envolvimento de João Galamba no processo que começou em 2019 e está relacionado com os negócios de lítio e hidrogénio feitos em Sines e em Montalegre e a possibilidade de ter existido, ou não, trafico de influências, como explica a Helena Conceição Santos.







As buscas, dirigidas pelo DCIAP de Lisboa, estão a ser realizadas em vários Ministérios e residências, no âmbito dos negócios do lítio e há vários mandados de detenção.Fonte da PSP referiu à Lusa que foram mobilizados cerca de 140 polícias para a operação.





O jornaladianta também que vão ser constituídos arguidos os ministros do Ambiente, Duarte Cordeiro, e das Infraestruturas, João Galamba, tal como o antigo ministro do Ambiente João Pedro Matos Fernandes.

Câmara Municipal de Sines alvo de diligências policiais

A Câmara Municipal de Sines, Setúbal, está também a ser alvo de diligências por parte de autoridades policiais, que se encontram no interior do edifício, enquanto os funcionários estão no exterior, disse fonte do município.





"Estão a decorrer diligências pelas autoridades no interior do edifício da câmara e todos os funcionários encontram-se no exterior", referiu.



Segundo a mesma fonte contactada pela agência Lusa, no local "aguarda-se a chegada do Ministério Público" para participar nessas mesmas diligências.



A agência Lusa contactou o presidente da Câmara de Sines, Nuno Mascarenhas (PS), mas o telemóvel do autarca encontrava-se desligado.