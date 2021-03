Resiliência e apoio internacional fazem África crescer 4,5% este ano

"Em todo o continente africano, a produção agregada vai expandir-se cerca de 4,5%, sustentada na resiliência de algumas grandes economias e na recuperação sincronizada, especialmente na África Oriental, onde as previsões são particularmente fortes", lê-se no relatório assinado por Hippolyte Fofack.

No documento enviado à Lusa, o economista-chefe do Afreximbank alerta que "a expansão agregada, no entanto, mascara importantes variações nos países" e acrescenta que "tal como a quebra induzida pela covid-19 afetou as nações de forma diferente, a recuperação incipiente não deverá ser uniforme".

A recuperação dos preços do petróleo para perto de 70 dólares "pode ser um importante bálsamo de crescimento não apenas para as duas maiores economias produtoras, Angola e Nigéria, mas também para todo o continente, já que as matérias-primas e os recursos naturais valem cerca de 80% do total das exportações", escreve Hippolyte Fofack no relatório com o título `Perspetivas de Crescimento em África: um puzzle de muitas Peças`.

Além de um elogio às autoridades africanas por terem imposto medidas de confinamento muito penalizadoras para a atividade económica, Fofack destaca que "em mais de 35 países na região as autoridades monetárias cortaram as taxas de juro para diminuir os custos dos empréstimos, com reduções nas taxas diretoras de mais de 400 pontos base no Egito e 275 pontos na África do Sul em 2020".

Entre as medidas mais importantes para acelerar a recuperação das economias africanas, o economista-chefe do Afreximbank destaca o aumento do consumo privado e do investimento, para além da melhoria na procura mundial a curto prazo e, a médio prazo, a transformação estrutural acelerada pela expansão das oportunidades de crescimento e pelo crescente número de economias de escala que resultam da implementação do acordo de livre comércio no continente.

O texto de Hippolyte Fofack explica também, ao longo de 12 páginas, as dificuldades e os riscos que os países africanos atravessam, destacando que "uma recuperação mais fraca ou uma recessão prolongada podem desestabilizar a transição para umas contas equilibradas e uma dívida sustentável".

Se não houver "apoio adicional por parte dos governos que já estão constrangidos pelo reduzido espaço orçamental, as crises de liquidez de curto prazo podem evoluir para crises de solvência, levando a uma crise financeira de longa duração que pode ameaçar a estabilidade financeira global", escreve o economista.

Abordando o incontornável tema do aumento da dívida soberana neste período de crise, Fofack escreve que "sem a participação dos credores privados, que se tornaram atores importantes no financiamento soberano em África, na Iniciativa de Suspensão do Serviço da Dívida (DSSI), o impacto foi limitado".

É, por isso, necessário mais, argumenta: "A emissão pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) de Direitos Especiais de Saque (DES) para injetar liquidez na economia global e aliviar as pressões sobre as balanças de pagamento foi encarada como a resposta global mais eficaz em termos de custo e de baixo risco no seguimento da pandemia de covid-19".

A alocação de DES por parte do FMI deverá ser de 500 mil milhões de dólares, estando em curso as negociações sobre como será feita a distribuição deste `aumento de capital` pelos Estados-membros.

"Os riscos assombrosos que África e o resto do mundo enfrentam tornam a emissão de DES ainda mais urgente, porque para além de serem um balão de oxigénio atempado para a recuperação global anda incipiente, vão ajudar à implementação do acordo de livre comércio em África", diz Fofack, concluindo que, ainda assim, só isso não é suficiente.

"A emissão de DES é uma parte importante no puzzle da recuperação global, mas não é a única peça, uma recuperação global e sincronizada continuará a escapar-nos na ausência de uma resposta internacional forte e bem coordenada, que evidencie o contágio transfronteiriço e o impacto no desenvolvimento global através de ações individuais de investimentos e ligações comerciais", referiu o economista-chefe do Afreximbank.