Resposta à inflação. Pedro Nuno Santos diz que PSD está nervoso

As famílias vão ter apoios diretos pagos pelo Estado já a partir de outubro. Os trabalhadores com rendimento mensal bruto até 2.700 euros vão receber 125 euros, uma medida que tem um custo de 730 milhões de euros.



As crianças e jovens até aos 24 anos terão um subsídio de 50 euros, o que representa um encargo de 110 milhões.



O aumento das rendas das casas em 2023 fica limitado a 2 por cento. E os senhorios serão depois compensados no imposto a pagar.



A medida tem um custo de 45 milhões de euros.