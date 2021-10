Restabelecida circulação de comboios na Linha da Beira Alta

De acordo com a mesma fonte, foi "restabelecida a circulação de comboios entre Santa Comba Dão e Carregal do Sal, após reparação da avaria na catenária", provocada pela queda de uma árvore de grande porte devido ao mau tempo.

A queda da árvore, provocada pelo mau tempo, ocorreu às 15:17 e, desde essa hora, que a circulação na Linha da Beira Alta tinha sido interrompida.

A Linha da Beira Alta liga o entroncamento ferroviário da Pampilhosa (Linha do Norte), perto de Coimbra, à fronteira com Espanha, em Vilar Formoso, com percurso paralelo ao eixo do rio Mondego, sendo composta principalmente por via única, num comprimento total de cerca de 202 quilómetros.