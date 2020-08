Restabelecimento parcial de horários do comércio anteriores à pandemia

Restaurantes e similares, incluindo os que têm entrega ao domicílio, continuam a funcionar com as regras em vigor, ou seja, podem admitir clientes até à meia-noite, tendo de encerrar à uma da manhã.



Os postos de combustíveis podem também retomar o horário de funcionamento anterior à pandemia, embora continue a ser proibida a venda de bebidas alcoólicas.



O anúncio feito pela Câmara de Lisboa inclui os centros comerciais, que também podem retomar os horários antigos.



A regra de encerramento dos cafés até Às 9 da noite aplica-se também aos que estão nas grandes superfícies.



De acordo com a nota da autarquia o "incumprimento destas regras por algum estabelecimento conduzirá à revogação do restabelecimento do horário de funcionamento" - medidas para aplicar já a partir de amanhã.