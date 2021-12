Restauração só com teste negativo

Direitos Reservados

As novas restrições que entraram hoje em vigor, já estão a ter impacto na atividade destes estabelecimentos, que registam o cancelamento de reservas e também uma maior procura pelas esplanadas, onde não é necessário apresentar o teste. A partir de hoje só entra no restaurante, quem tiver teste à Covid-19 com resultado negativo.