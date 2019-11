Restaurante "São Gabriel" com uma estrela Michelin vai fechar, anuncia `chef`

Numa publicação na sua página na rede social Facebook, Leonel Pereira afirma que "o restaurante `São Gabriel` foi vendido".

"Como tal, chegou ao fim uma existência de 30 anos como `fine-dining`, onde 26 deles foram estrelados" (com distinções do Guia Michelin), refere.

O anúncio surge dois dias após a apresentação do Guia Michelin Espanha e Portugal 2020, que renovou a estrela (`cozinha de grande nível, compensa parar`) a este restaurante, conquistada por Leonel Pereira na edição de 2015.

Leonel Pereira, que há sete anos comandava a cozinha do "São Gabriel", adianta na rede social que o restaurante abrirá, "já na próxima estação, com nova gerência, onde o conceito (segundo a informação dos novos proprietários) será asiático e sem ambição de estrelas".

"Esperamos ter novidades (sobre a transição do atual conceito São Gabriel) antes do próximo verão", acrescenta.

Segundo o jornal Expresso, que avançou a notícia, o objetivo é regressar ao universo do Guia Michelin, num novo projeto dedicado à alta cozinha.

O `chef`, que recentemente anunciou um novo projeto, em Faro, adiantou hoje que este abrirá em finais de janeiro.

Na mesma publicação, agradece à sua equipa pela renovação da estrela Michelin e aos "(fiéis) clientes que incansavelmente seguiram" o restaurante nos últimos sete anos.

Leonel Pereira chegou em 2013 ao "São Gabriel", que na altura detinha a classificação de uma estrela há 15 anos. Na edição de 2014, perdeu a distinção, e recuperou-a logo no ano seguinte.

A Lusa tentou contactar o `chef`, mas sem sucesso até ao momento.

Na edição de 2020 do Guia Michelin, Portugal tem sete restaurantes com duas estrelas e 20 com uma estrela.