Restaurantes abertos mas... será que os clientes estão de volta?

Pela hora do Telejornal, pelas 20h00, o que o direto RTP mostrou foi que as pessoas continuam com medo e não estão a ir aos restaurantes. No caso deste estabelecimento, apenas duas pessoas tinham feito reserva. O dono garante que é seguro ir ao restaurante, tanto para o cliente como para o funcionário.