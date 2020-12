Restrições na passagem de ano. Turismo teme o pior

Em entrevista à rádio Observador, o primeiro-ministro disse que o "Governo propôs ao Presidente da República, e o senhor Presidente da República aceitou que desta vez,"É fundamental que as pessoas possam ter uma noção antecipada do que vai ser o Natal", sendo esta semana decisiva para a decisão sobre essas medidas, que irá anunciar no próximo sábado.Palavras que deitaram por terra a esperança que o setor da hotelaria ainda tinha para recuperar um pouco deste ano catastrófico.





Perante as afirmações do primeiro-ministro, o Presidente do Turismo Centro de Portugal, em declarações à Antena 1, disse temer o pior.





Pedro Machado acredita que as reservas feitas para os hotéis serão canceladas devido às restrições para aquele período.



As medidas concretas só serão anunciadas no próximo sábado, pelo Governo, mas é esperado um impacto considerável no sector da hotelaria.



Ainda na entrevista ao Observador, António Costa deixou claro que este "não vai poder ser um Natal normal", estando o Governo a trabalhar com os especialistas para que estes ajudem "as famílias a poder compreender bem a lógica de transmissão dos vírus e o que é necessário evitar o mais possível".

"Quanto mais o Natal for à mesa, mais perigoso é porque à mesa nós estamos sem máscara. Quanto mais pessoas estiverem à mesa mais perigoso é porque maior é o risco de contaminação", exemplificou.



Assim, a lógica do chefe do executivo é "o máximo de pedagogia e o mínimo de regras".



"O nosso objetivo coletivo devia ser que nos dias 24 e 25 as pessoas pudessem deslocar-se e se pudessem encontrar em segurança, evitando ao máximo os riscos de contágio", disse, reiterando o esforço "para encontrar uma solução" para o Natal.



No entanto, e apesar de ir anunciar já no sábado as medidas para o Natal, Costa deixou um aviso: "tudo depende de como a pandemia evolui até lá".





C/ Lusa