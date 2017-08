Resultado líquido da Reditus atinge 64 mil euros no 1.º semestre

Lusa 31 Ago, 2017, 21:13 | Economia

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Reditus refere que este resultado reflete "uma melhoria derivada do aumento da rentabilidade e performance das operações".

A empresa de tecnologias refere que, "em termos do anterior perímetro de consolidação, o resultado do primeiro semestre de 2016 ascendeu a 268 mil euros, estando influenciado por 530 mil euros referente ao resultado das operações descontinuadas, nomeadamente aos resultados da ex-participada ROFF antes da sua alienação".

No período em análise, os proveitos operacionais recuaram 5,7% para 20,8 milhões de euros e o resultado antes de impostos, juros, amortizações e depreciações (EBITDA) aumentou 23,6% para 2,5 milhões de euros.

"No mercado nacional, as vendas registaram uma diminuição de 19,1% face ao primeiro semestre de 2016, reflexo de importantes retrações no segmento BPO", enquanto no mercado internacional, mais concretamente africano, onde a Reditus tem filiais, "verificou-se um aumento nas vendas de 28%", o que "representa um aumento em termos de peso relativamente às vendas totais do grupo com 40%", contra 29% em igual período do ano passado.

Quanto às perspetivas para o segundo semestre, "espera-se que a melhoria das previsões de crescimento para a economia de Portugal em 2017 estimadas pelo Banco de Portugal e pela OCDE permita alavancar o crescimento do volume de negócios da Reditus, que tem como uma das principais prioridades "aumentar a rentabilidade dos seus negócios, mesmo continuando a operar num mercado bastante agressivo e concorrencial nalguns dos segmentos em que atua".

Em Portugal, "a Reditus continuará focada no desenvolvimento de ofertas integradas, inovadoras e de maior valor acrescentado, reforçando as competências internas de forma a evitar a subcontratação externa e possibilitar a manutenção das margens de negócio", adianta.

Já a nível internacional, "a Reditus, fruto do seu posicionamento no mercado, continuará ativamente à procura de novas oportunidades no mercado internacional bem como em projetos de Nearshore".