Resultado operacional da hidroelétrica pública moçambicana desce 3,3% em 2017

Lusa28 Ago, 2018, 15:02 | Economia

O resultado operacional "foi positivo", mas inferior ao de 2016, informou ainda.

O valor de 2017 foi de 7.198,1 milhões de meticais (102,3 milhões de euros), anunciou Gameiro, valor que compara com 7.440,9 milhões de meticais (105 milhões de euros) em 2016.

Gameiro falava em Maputo durante a reunião anual sobre a performance da empresa.

Entre os dividendos pagos pela HCB estão 95,7 milhões de meticais (1,3 milhões de euros) entregues à portuguesa Rede Elétrica Nacional (REN).

A HCB foi penalizada em 2017, por uma situação "hidrológica adversa" que condicionou a performance, na medida em que "forçou a introdução de medidas de contenção, consubstanciadas na retirada de operação de um grupo gerador".

Ainda assim, de acordo com a administração, as receitas aumentaram 3,5% e a empresa "continua a gerar resultados bastante positivos e a evidenciar uma sólida resiliência do seu modelo de negócios".

No primeiro semestre deste ano, os resultados operacionais cresceram cerca de 54% em relação ao período homólogo de 2017, refletindo já as negociações tarifárias com a Eskom realizadas no último ano.

A HCB negociou com a elétrica sul-africana, maior comprador da energia da HCB, um ajustamento em alta da tarifa em 46%, com efeito a partir de 2018.

A hidrelétrica prevê investir nos próximos dez anos 500 milhões de euros num programa de nome CAPEX Vital, que consiste na modernização dos seus equipamentos, bem como a sustentabilidade.