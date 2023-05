Resultados BPI. Lucro sobe 75% para 85 milhões

O lucro do BPI aumentou 75 por cento para 85 milhões de euros no primeiro trimestre, em comparação com o ano passado. A subida das taxas de juro ajudou aos resultados a margem financeira aumentou 82 por cento. O presidente executivo do BPI diz que os bons resultados mostram que o banco está preparado para apoiar a Economia.