Resultados da Sonae "são acima das expetativas" - Luís Reis

23 Ago, 2017

No primeiro semestre, o lucro atingiu os 73 milhões de euros, valor que não é comparável com o resultado líquido homólogo. No segundo trimestre, o lucro subiu 39,7%, para 65 milhões de euros.

No semestre, as vendas subiram 8% para 2.603 milhões de euros, sendo que no segundo trimestre as vendas progrediram 10% para 1.324 milhões de euros.

Os resultados "são acima das expetativas dos analistas em todas as linhas", incluindo vendas e rentabilidade operacional, como também no valor da dívida, afirmou o "chief corporate center officer` (CCCO).

Luís Reis salientou que o segundo trimestre foi "absolutamente melhor que o esperado nas vendas", que cresceram 10%, já que "há muito tempo" que a Sonae não apresentava "um crescimento de duplo dígito".

O administrador destacou ainda a importância do comércio eletrónico, sublinhando que no caso da Worten o `ecommerce` "cresce 50% em Portugal e 70% em Espanha", já a Salsa avança 40% em Espanha e a "área alimentar em Portugal 20%".

Os resultados "mostram que estas novas avenidas estão a contribuir para o crescimento", disse.

O CCCO da Sonae destacou que "este é o sétimo trimestre que o Continente continua a reforçar a quota no mercado alimentar" e que "as vendas internacionais são mais de um terço das vendas do retalho não alimentar".

No primeiro semestre, o grupo Sonae criou mais de 2.000 postos de trabalho.

Entre janeiro e junho, o volume de negócios da Sonae Retalho aumentou 7,5% para 2.564 milhões de euros, da Sonae Sierra avançou 8,1% para 108 milhões de euros, da Sonae IM aumentou 14,5% para 69 milhões de euros e da Sonae FS cresceu 39,5% para 11 milhões de euros.