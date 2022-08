Resultados da TAP melhores do que estava previsto no plano de restruturação

É o que diz a presidente executiva da companhia aérea no dia em que a TAP anunciou uma redução dos prejuízos. A empresa de aviação perdeu cerca de 200 milhões de euros, nos primeiros 6 meses do ano, quando, em igual período do ano passado, os resultados negativos da empresa estiveram próximos dos 500 milhões.