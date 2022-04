Resultados do banco Standard Moçambique descem 9,8%

Apesar do recuo de 5,4 para 4,9 mil milhões de meticais (de 80 para 73 milhões euros), o banco considera os resultados "notáveis" face a um ambiente "extraordinariamente difícil".

A instituição aponta como obstáculos a pandemia de covid-19, os ataques armados que levaram à suspensão do projeto de gás em Cabo Delgado e a decisão do Banco de Moçambique de suspender o Standard do mercado cambial durante vários dias.

"Enquanto a nossa margem financeira cresceu 19,8%, comparando com o ano anterior, os outros proveitos caíram 11,7%, influenciados negativamente pelos resultados de operações financeiras que foram substancialmente menores", nomeadamente em julho, mês da suspensão.

Sobre as "violações graves de natureza prudencial e cambial", alegadas pelo regulador contra o Standard - levando à inibição de exercício de funções do antigo administrador-delegado e outro dirigente -, o banco refere no relatório e contas que foram tomadas medidas.

"Esta situação não nos define enquanto banco", lê-se no documento.

"Além disso estão atualmente a ser desenvolvidos todos os esforços para garantir que o banco cumpre a regulamentação, a todos os níveis e a todo o tempo", acrescenta-se.

Quanto a outros indicadores do exercício de 2021, o rácio de solvabilidade desceu de 24,8% para 22,2%, ainda assim, acima do valor regulamentar de 14% para bancos sistémicos.

O Standard faz parte do conjunto de três bancos sistémicos de Moçambique - ou seja, de importância estrutural para o sistema financeiro do país, segundo o regulador -, depois do Millennium bim e BCI, ambos controlados por bancos portugueses.

A carteira de crédito do Standard cresceu 7,3% em 2021 e o rácio global de perdas situou-se em 0,5% (era de -0,1% em 2020).

O crescimento do crédito foi alimentado pela libertação de liquidez promovida pelo Banco de Moçambique, ao reduzir o coeficiente de reservas obrigatórias - permitindo assim também um aumento dos ativos remunerados em 8,9%.

Dos outros dois bancos sistémicos de Moçambique, o BCI duplicou o resultado líquido de 2021 face ao ano anterior, enquanto o Millennium bim ainda não publicou resultados.