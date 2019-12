Resultados do turismo voltaram a melhorar em 2019, diz presidente da CTP

Foto: António Cotrim - Lusa

O presidente da Confederação do Turismo Português, Francisco Calheiros, disse que os resultados do turismo em 2019 superaram os de 2018, mas lamentou os atrasos no aeroporto do Montijo e as filas no Serviço de Estrangeiro e Fronteiras.