Resultados dos CTT no trimeste refletem que "estratégia definida é acertada"

O lucro dos CTT abrandou 0,4% no primeiro trimestre deste ano, face a igual período de 2019, para 3,7 milhões de euros, anunciaram hoje os Correios de Portugal, com o resultado EBITDA impactado pela pandemia.

Os rendimentos operacionais cresceram 1,7%, no período em análise, para 179,9 milhões de euros, "apesar do impacto da pandemia de covid-19, que se fez sentir na segunda metade" de março.

"Os os resultados agora apresentados refletem que a estratégia definida para os CTT é acertada, e a trajetória de crescimento no período pré-pandemia confirma-o", afirma o presidente executivo dos CTT, João Bento.

"Esse bom arranque do ano permitiu, para já, amortecer o significativo impacto de crise económica resultante da pandemia, e que se materializou já numa significativa queda de receita na segunda metade do mês de março", prossegue o responsável, no comunicado dos resultados do grupo.

"De destacar a boa `performance` do Banco CTT e o crescimento do segmento de Expresso & Encomendas, refletindo o impacto positivo dos investimentos realizados e das novas apostas da empresa e que permitem manter confiança na resposta que se impõe no período de retoma da normalidade já iniciado", sublinha o gestor.

"No contexto desafiante em que vivemos os CTT vão continuar a prestar um serviço de qualidade aos clientes, apoiando o funcionamento da economia e permitindo que os cidadãos fiquem em casa, operando com segurança e seguindo as recomendações da Direção-Geral da Saúde", assevera João Bento.

"Não podia também deixar de destacar o empenho e profissionalismo dos colaboradores dos CTT, em especial os carteiros e atendedores, que todos os dias estiveram na linha da frente e nunca deixaram de cumprir o seu dever", conclui o presidente executivo dos Correios de Portugal.

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) recuou 3,7% para 20,2 milhões de euros, "fortemente impactado pelo efeito da covid-19 em março, que inverteu o comportamento deste resultado, que se encontrava a crescer a ritmo muito elevado (mais 49,7%) nos primeiros dois meses de 2020".