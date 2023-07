Resultados líquidos da Galp sobem 21% para 508 ME no 1.º semestre

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a petrolífera afirma que o EBITDA (resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) atingiu os 1.787 milhões de euros na primeira metade do ano, menos 16% do que no mesmo período de 2022, refere a petrolífera.

A Galp explica que a queda do EBITDA se deveu às menores condições de mercado durante o semestre, bem como pela exclusão do negócio de `upstream` em Angola.