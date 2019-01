Retalho da Sonae atinge "vendas recorde" num 2018 "muito positivo" para grupo

Lusa23 Jan, 2019, 19:35 | Economia

De acordo com as vendas preliminares da Sonae no retalho, estas subiram 7,6% no ano passado, face a 2017, para 6.317 milhões de euros, com a Sonae MC (que tem os hipermercados Continente) a ultrapassar, "pela primeira vez, os 4.000 milhões de euros no conjunto do ano".

"Foi um ano muito positivo" para o retalho da Sonae, salientou o `chief corporate center officer` (CCCO) do grupo, apontando que também o desempenho no quarto trimestre "foi o melhor de sempre", acima dos 1.800 milhões de euros, mais 9,3% em termos homólogos.

"O crescimento foi transversal a todas as áreas do grupo", sublinhou, apontando ainda o crescimento "bastante forte" da Worten.

João Dolores sublinhou também o aumento das vendas `online`, que subiram 30% face a 2017, para 150 milhões de euros.

"Todas as nossas vendas `online` estão a crescer fortemente", a taxas de "dois dígitos", disse.

Com uma aceleração "de todos os negócios" no quarto trimestre de 2018, o administrador da Sonae mantém "o otimismo" face a este ano, embora dependente das condições do mercado externo.

As vendas da Sonae MC, que tem o retalho alimentar (Continente), subiram 7%, "superando pela primeira vez os 4.000 milhões de euros no conjunto do ano", sendo que a "evolução traduziu o crescimento de vendas no universo comparável de lojas, bem como o reforço da rede de lojas de proximidade" e permitiu "continuar a reforçar a sua liderança num mercado muito competitivo", refere o grupo.

Em 2018, as vendas da Sonae MC, que terminou o ano com mais 13 Continente Bom dia, três Continente Modelo e 22 unidades Well`s, foram de 4.158 milhões de euros.