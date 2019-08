Reunião poderá decorrer hoje, diz o sindicato

Questionado pelos jornalistas sobre o timing da reunião, o responsável assume que o encontro possa acontecer ainda hoje.



"Estamos a dar um passo atrás para tentar dar dois à frente", resume.



O responsável refere ainda que o sindicato não ficou isolado depois da decisão por parte do Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias.



Em resposta às questões dos repórteres no local, António Medeiros garante que ninguém financia o sindicato e que não há qualquer tipo de fundo como noutras greves.



Quanto às perdas na sequência desta greve, sublinha que os trabalhadores estão a fazer as oito horas de trabalho e que se espera que recebam o ordenado devido.