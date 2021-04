Revisão da avaliação dos funcionários públicos produz efeitos em 2023 - Governo

A revisão do sistema de avaliação dos funcionários públicos vai produzir efeitos em 2023 e deverá manter as quotas para a nota mais elevada, embora relacionadas com o desempenho dos serviços, anunciou hoje o secretário de Estado da Administração Pública.