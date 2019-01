Revisão em baixa de Angola e Nigéria faz África subsaariana crescer só 3,5% (FMI)

Lusa21 Jan, 2019, 13:26 | Economia

"Na África subsaariana, o crescimento deve aumentar de 2,9% em 2018 para 3,5% em 2019, e 3,6% em 2020", lê-se na atualização das Previsões Económicas Mundiais (World Economic Outlook, WEO, no original em inglês), hoje divulgadas em Washington.

"Para ambos os anos, a projeção é 0,3 pontos percentuais, mais baixa que a previsão feita em outubro, já que o abrandamento dos preços do petróleo causou revisões em baixa em Angola e na Nigéria", dizem os economistas do FMI, que não apresentam, no entanto, o valor dessas revisões em baixa.

A estimativa atual para a evolução da economia de Angola, de acordo com o Programa de Financiamento Ampliado assinado em dezembro, aponta para uma ligeira recessão de 0,1% em 2018 e um crescimento de 3,2% este ano.

"Os principais números para a região escondem variações significativas no desempenho dos países, com um terço dos países da região a crescerem mais de 5% entre 2019 e 2020", concluem os economistas do FMI na atualização do WEO referente à África subsaariana.

A Lusa questionou o FMI sobre qual a revisão em baixa específica para Angola relativamente à previsão de crescimento económico, mas não obteve ainda resposta.