Revisão Orçamental em Cabo Verde prevê menos dívida pública até final do ano

De acordo com dados compilados hoje pela Lusa a partir dos documentos de suporte à proposta de lei do Orçamento Retificativo para 2021, que o parlamento discute e vota na próxima semana, o volume total da dívida pública cabo-verdiana deverá ascender este ano a 278.252 milhões de escudos (2.516 milhões de euros).

Trata-se de menos 1,9% face ao Orçamento do Estado ainda em vigor, uma redução de 5.292 milhões de escudos (47,9 milhões de euros) face ao documento aprovado em dezembro de 2020, estimando então um `stock` total de 283.544 milhões de escudos (2.556 milhões de euros) até final de 2021.

Apesar desta quebra em valores absolutos, justificada no documento com um forte corte na previsão de endividamento externo e um aumento no endividamento interno, face ao inicialmente previsto, o volume da dívida pública em função do Produto Interno Bruto (PIB), que serve de indicador internacional, deverá chegar em dezembro a um recorde de 158,4%.

No Orçamento do Estado em vigor, essa previsão era de um peso equivalente a 145,9% do PIB, sendo esta diferença explicada com a revisão em baixa de toda a riqueza que Cabo Verde espera produzir (PIB) este ano, na nova previsão do Governo.

Na revisão orçamental, o PIB esperado pelo Governo para 2021 é agora de 175.616 milhões de escudos (1.588 milhões de euros), quando o Orçamento em vigor previa 194.320 milhões de escudos (1.758 milhões de euros), redução justificada pelo Governo com o facto de não se ter registado a retoma económica e da procura turística pelo arquipélago no primeiro semestre.

O turismo representa cerca de 25% do PIB nacional, mas depois de um recorde de 819 mil turistas em 2019, as limitações às viagens internacionais devido à pandemia de covid-19 provocaram uma quebra na procura de 70%. No primeiro trimestre deste ano, o arquipélago recebeu cerca de 12 mil turistas, sobretudo de Portugal, quando em igual período de 2020 tinham chegado 189.110.

A proposta de revisão orçamental para este ano prevê desde logo a revisão em baixa do crescimento do PIB para de 3,0% a 5,5%. No Orçamento ainda em vigor é previsto um crescimento económico de 6,8% a 8,5% em 2021.

O documento, aprovado em Conselho de Ministros em 01 de julho, está orçado em cerca de 78 mil milhões de escudos (707,4 milhões de euros), entre despesas e receitas, incluindo endividamento, um aumento de 0,1% na dotação inscrita no Orçamento ainda em vigor.