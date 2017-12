Revolução digital terá "grande impacto" no futuro da economia do mar - Estudo

Lusa13 Dez, 2017, 07:26 | Economia

Intitulada "A Revolução Digital e a Economia do Mar", a oitava edição do projeto de responsabilidade social LEME -- Barómetro PricewaterhouseCoopers (PwC) da Economia do Mar inquiriu 50 gestores de topo e personalidades ligadas à economia do mar em Portugal, 90% dos quais consideraram que "todas as indústrias do mar terão um `elevado impacto` provocado pela revolução digital".

As conclusões do trabalho, a que a agência Lusa teve hoje acesso, apontam as fileiras dos portos, dos transportes marítimos e ainda a ação do Estado no mar como sendo "áreas impactadas pela quase totalidade dos 12 temas inerentes à Revolução Digital".

Os temas em questão são a `análise de dados em massa através de ferramentas informáticas`; `algoritmos de inteligência artificial que permitem retirar informação útil a partir de dados`; `serviços de armazenamento e processamento de dados na `nuvem` (servidores partilhados)`; `informação integrada em todos os elos da cadeia de valor de uma indústria ou processo` e `ferramentas de garantia de privacidade, confidencialidade, validade e segurança de dados`.

Também considerados foram os temas da `disponibilização de serviços que permitem executar tarefas através da Internet ou do telemóvel`; `utilização de sensores que recolhem, enviam, analisam e processam dados`; `dispositivos colocados em equipamentos que adicionam informação relacionada com o mundo real em contexto`; `alteração relevante de modelos de negócio provocada por avanços tecnológicos`; `massificação da oferta costumizada de produtos e serviços através do uso de tecnologia`; e `serviços preventivos de informação sobre necessidade de manutenção em tempo útil`.

Entre estes 12 temas, a análise de dados em massa através de ferramentas informáticas (`big data analytic`), a disponibilização de serviços que permitem executar tarefas através da internet (`Internet of things`, como por exemplo ligar uma câmara de vídeo que monitoriza uma aquacultura) e a utilização de sensores que recolhem, enviam, analisam e processam dados (`smart sensors`) foram os aspetos da revolução digital que os inquiridos afirmaram que afetarão o maior número de indústrias do mar.

Do inquérito realizado resultou ainda uma chamada de atenção para os riscos que a revolução digital também encerra, designadamente no que diz respeito às vulnerabilidades face a ciberataques.

Para o consultor das atividades marítimas da PwC responsável pelo inquérito, fica demonstrado que "os líderes das diferentes indústrias do mar começam a ter a noção que se não abraçarem a revolução digital, aproveitando todos os seus benefícios e construindo bases sólidas de proteção contra ciberataques, a economia do mar será como uma embarcação à deriva num vendaval de transformações".

Contudo, considera Miguel Marques, se "o interesse pelos temas da transformação digital aumentou consideravelmente no seio da comunidade marítima portuguesa" e "as ações digitais no terreno" já são uma realidade, o facto é que "o conhecimento dos riscos associados a ciberataques e sua mitigação é ainda incipiente".