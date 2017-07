Ricardo Salgado responsabiliza Banco de Portugal pelo fim do BES

Ricardo Salgado diz ainda que é contra a venda do Novo Banco ao fundo norte-americano Lone Star e considera que a Instituição devia ficar em mãos portuguesas.



“A venda forçada do Novo Banco foi e é um erro. Basta ver onde chegarmos: vai ser entregue gratuitamente a um conglomerado misto estrangeiro, com uma reputação que devemos questionar. O Lone Star é conhecido por ser um fundo oportunista que só irá adquirir o banco se tiver garantido, à partida, que quando vender, parte ou a totalidade, terá rendibilidade elevada. Será esta a solução que o país precisa para gerir o que resta do BES, maior banco de PME em Portugal? Porque não se olha para o que se passa na Europa (Espanha, Itália) e se arrepia caminho?”, questiona Ricardo Salgado.



O antigo presidente e acionista do BES continua a defender que a resolução do banco que liderou durante décadas era evitável e volta a atirar as culpas para o Banco de Portugal e para o Governo liderado por Passos Coelho.



“A resolução era perfeitamente evitável. Sei que hoje, passados três anos, já não sou o único a pensar assim. O argumento principal para ter sido desencadeada a resolução, de não haver capital disponível em 48 horas antes do final de julho de 2014, é falso. Este foi o argumento dado pelo Banco de Portugal. Pôs uma espada em cima da cabeça do Vítor Bento [ex-presidente do Novo Banco], ou seja, que tinha de encontrar em 48h uma solução de recapitalização”, referiu Salgado na mesma entrevista.



E acrescenta: “O governador não diz nada a respeito de ter recusado duas recapitalizações anteriores. O BdP rejeitou pelo menos duas hipóteses, uma a 11 de julho e outra a 16 de julho. Eu saí do banco no dia 13. O governador nem sequer recebeu esses investidores e eles pegaram nas malas e voltaram imediatamente para Londres. Um deles o Third Point LLC, liderado por Daniel Loeb, foi ao Banco de Portugal dizer que estava interessado em recapitalizar o banco e não lhe responderam”.

“Se o objetivo era destruir-me, não era preciso tanto”

Para o ex-presidente do BES, a causa do fim foi a resolução do Banco de Portugal, associada à “decisão inusitada de se acabar com o nome Espírito Santo que apagou das fachadas dos prédios uma marca com mais de 140 anos. É absolutamente inexplicável! Foi também o BdP que, para justificar uma resolução injustificável, que imediatamente declarou culpados os gestores do banco e iniciou um processo de intoxicação da opinião pública. É preciso lembrar que já nem estava no BES no momento da resolução. Se o objetivo era destruir-me, não era preciso tanto”.



Nesta entrevista desde o colapso do BES, o ex-banqueiro admite que entre os erros que cometeu está o de "julgamento".



Ricardo Salgado acusa Álvaro Sobrinho e Hélder Bataglia de terem feito uma "gestão ruinosa" e de terem contribuído para a "destruição do Banco em Angola".