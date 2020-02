Rio acusa PS, PCP e CDS-PP de saírem de "cabeça baixa" de votações sobre IVA da luz

Foto: Miguel A. Lopes - Lusa

No encerramento do debate, o presidente do PSD, Rui Rio, considerou que PS, PCP e CDS-PP acabam por sair de cabeça baixa deste processo por terem sido rejeitadas todas as propostas sobre o IVA da luz.