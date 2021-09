Rio alerta para "aumento brutal de impostos" se Governo ceder a BE e PCP

O jornal Eco noticiou que, no âmbito do Orçamento do Estado para o próximo ano, o Governo está a negociar com os partidos à esquerda o englobamento obrigatório de rendimentos no IRS, o que poderá significar um agravamento fiscal para muitos proprietários.

"Se o PS e o Governo cederem a isso estamos a dar mais um passo totalmente errado no sentido que a economia precisa", criticou Rui Rio, em declarações aos jornalistas, no final de uma iniciativa de campanha autárquica na Póvoa de Varzim.

A confirmar-se esta notícia, afirmou Rio, será de "extrema gravidade" e o PSD apresentará uma proposta em sentido contrário no próximo Orçamento do Estado.

"O orçamento entrando, e se isso estiver lá, não tenha dúvida. É estruturante no nosso discurso em termos de política económica em Portugal, temos de incentivar a poupança e não o consumo", defendeu, dizendo que, "se fosse primeiro-ministro", tentaria baixar as taxas liberatórias - que se aplicam a quem recebe rendas ou às poupanças bancárias, por exemplo - para o mínimo valor possível.