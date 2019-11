Rio avisa que não se deve "abusar" no Salário Mínimo Nacional

Foto: Tiago Petinga - Lusa

O presidente do PSD, Rui Rio, afirmou quarta-feira que não se pode "abusar" no aumento do Salário Mínimo Nacional (SMN), e defendeu que o valor deve ser idêntico para o privado e para a função pública.