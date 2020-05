Rio avisa que se resposta europeia à retoma falhar vai crescer contestação à UE

Num vídeo publicado nas redes sociais do PSD, Rui Rio considerou que "celebrar o Dia da Europa no 09 de maio de 2020 tem uma importância maior do que aquilo que é a celebração tradicional" desta data, uma vez que "este ano a Europa tem um desafio enorme à sua frente" que é a ameaça comum do novo coronavírus.

"Perante aquilo que aconteceu ao mundo e em particular à Europa, a Europa está num momento decisivo. Consegue responder com eficácia e com força aquilo que é a retoma da economia europeia - e no nosso caso particular da economia portuguesa - pós-pandemia e a Europa resolve por muitos e bons anos o problema de ceticismo que existe relativamente ao projeto europeu", defendeu.

No entanto, caso essa resposta não aconteça, Rui Rio avisou que "a Europa estará numa encruzilhada porque aí vai crescer a contestação ao projeto europeu".

"Têm surgido nos últimos anos resistência ao projeto europeu com movimentos de extrema, mais de extrema-direita do que de extrema-esquerda, contestando o projeto e pondo em causa aquilo que são os valores fundamentais da construção europeia", lembrou.

A solução encontrada, na perspetiva do líder social-democrata, não pode ser aquela que um país em particular quer, mas sim "uma solução equilibrada e consensualizada".

"Ou há aqui uma resposta eficaz como aquela que houve através do Plano Marshall a seguir à Segunda Guerra Mundial ou se não houver essa ação eficaz vai crescer o descontentamento para com a Europa e agora de uma forma muito pesada", advertiu.

Para Rui Rio, é bom "evocar a Europa, levantar a bandeira europeia, levantar a unidade europeia".

"Para que possamos, todos em conjunto -- que é para isso que a Europa existe -- ter uma resposta muito mais consolidada, muito mais firme e muito mais eficaz a este problema do que aquela que seria se cada um estivesse por si e não houvesse a União Europeia", defendeu.

O Dia da Europa, que assinala os 70 anos da "Declaração Schuman", é celebrado hoje maioritariamente `online`, face à pandemia do novo coronavírus, em cerimónias e conferências quer ao mais alto nível quer em iniciativas nacionais e regionais.

O Dia da Europa assinala o aniversário da histórica "Declaração Schuman", um discurso proferido em Paris, em 09 de maio de 1950, por Robert Schuman, o então ministro dos Negócios Estrangeiros francês, que expôs a sua visão de uma nova forma de cooperação política na Europa.

A sua visão passava pela criação de uma instituição europeia encarregada de gerir em comum a produção do carvão e do aço.

Considera-se que a UE atual teve início com a proposta de Schuman.