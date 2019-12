Rio diz que discrepâncias são "indesmentíveis" e acusa Centeno de "baixar o nível"

O líder do PSD, Rui Rio, manteve hoje que existem discrepâncias no relatório do Orçamento do Estado para 2020, que diz serem "indesmentíveis", acusando o ministro das Finanças de "baixar o nível" e querer "confundir a opinião pública".