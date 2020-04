Rio diz que não está a cooperar com o PS, mas com o Governo de Portugal

Lisboa, 09 abr 2020 (Lusa) -- O presidente do PSD, Rui Rio, afirmou hoje que não está a cooperar com o PS, mas com o Governo de Portugal na crise da pandemia, esclarecendo que aquilo que defende é uma lógica de governação de salvação nacional.