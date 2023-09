Risco de crise orçamental "elevado" em um terço dos países reiterou Guterres

Na abertura do Diálogo de Alto Nível sobre o Financiamento do Desenvolvimento, Guterres advogou que, de todas as questões em discussão durante a 78.ª Assembleia Geral da ONU (UNGA 78, na sigla em inglês), as "finanças podem ser as mais cruciais", uma vez que é o "combustível que impulsiona" o progresso na Agenda 2030 e no Acordo de Paris.

"Hoje, esse combustível está a acabar - e o motor do desenvolvimento sustentável está a travar, a estagnar e a falhar", disse.

Num momento em que faltam apenas sete anos para 2030 - data limite para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) - Guterres afirmou que o progresso nas prioridades mais fundamentais da ONU - pobreza e fome - "inverteu-se pela primeira vez em décadas", lamentando que os compromissos de financiamento climático e de ajuda ao desenvolvimento não estejam a ser cumpridos.