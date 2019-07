Ritmo de ajustamento dos preços das casas deve ser lento em Portugal segundo Bruxelas

Lusa10 Jul, 2019, 12:46 | Economia

"Espera-se que o aumento gradual da oferta de habitação contribua para alguma moderação nos preços das casas, mas é provável que o ritmo de ajustamento se mantenha lento", indica a Comissão Europeia nas previsões de verão divulgadas hoje.

Bruxelas refere, no relatório, que "os preços das casas continuaram a crescer rapidamente, acima de 9% (em termos homólogos) no primeiro trimestre de 2019, desacelerando apenas marginalmente em comparação com os dois últimos anos".

Dados divulgados hoje pelo Eurostat, o gabinete de estatística europeu, mostraram que Portugal registou a terceira maior subida homóloga nos preços das casas (9,2%) no primeiro trimestre deste ano e a segunda maior face aos últimos três meses de 2018 (3,6%), entre os 28 Estados-membros da União Europeia.

O Bankinter prevê um abrandamento da subida dos preços das casas em Portugal "para um nível mais sustentável", antecipando que os preços cresçam 4% este ano e 1,5% em 2020, segundo a sua Estratégia de Investimento divulgada na terça-feira.

A "maior oferta de imóveis para venda permitirá equilibrar o mercado, levando a um abrandamento do ritmo de subida dos preços para um nível mais sustentável, em linha com o crescimento nominal da economia", indica a Estratégia de Investimento do Bankinter Research, com as perspetivas para o 3.º trimestre de 2019.

De acordo com os resultados do Índice de Preços Residenciais, divulgados em 17 de junho, o preço da habitação em Portugal manteve o ritmo de subida no primeiro trimestre de 2019, embora em Lisboa e no Porto se note já um abrandamento na subida dos preços.