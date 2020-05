Ritmo de recuperação de Portugal muito condicionado pela economia europeia - PM

Durante a conferência de imprensa do Conselho de Ministros que hoje tomou decisões sobre a nova fase de desconfinamento devido à pandemia, António Costa foi questionado pelos jornalistas sobre o facto de o Produto Interno Bruto (PIB) português ter caído 2,4% no primeiro trimestre do ano face ao mesmo período de 2019, devido aos efeitos económicos da covid-19.

"É evidente que o impacto desta crise sanitária e do confinamento obrigatório, da paralisação obrigatória de muitas atividades, não só em Portugal como no conjunto da Europa, provocou uma queda abrupta do nosso Produto Interno Bruto, do crescimento da nossa economia", começou por responder.

E logo a seguir acrescentou: "tendo em conta aquilo que foi a queda do conjunto da zona euro e de muitos dos nossos principais parceiros económicos que tiveram quedas superiores às nossas", Portugal vai "ter um ritmo de recuperação muito condicionada por aquilo que será o ritmo de recuperação em geral da economia europeia", bem como de países parceiros económicos importantes, desde logo a vizinha Espanha.

"O esforço interno vai ter que ser muito superior e é também por isso que é muito importante termos sucesso nesta estratégia de desconfinamento", sublinhou.

O primeiro-ministro destacou que Portugal, felizmente, teve um "janeiro e fevereiro a acelerar a retoma da atividade económica, com um desemprego a cair para 6,4%".

"De facto, a partir da paralisação de março tudo isto se alterou de uma forma radical e portanto em vez de crescermos, decrescemos e em vez de diminuir o desemprego, aumentámos já muito significativamente o desemprego em Portugal ao longo destas últimas semanas", afirmou.

Dos 2,4% do PIB que caiu, detalhou o primeiro-ministro, "um ponto percentual deve-se à queda da procura interna, 1,4 deve-se à queda da procura externa".

"O Produto Interno Bruto (PIB), em termos homólogos, diminuiu 2,4% em volume no 1.º trimestre de 2020, após o aumento de 2,2% no trimestre anterior. A contração da atividade económica reflete o impacto da pandemia covid-19 que já se fez sentir significativamente no último mês do trimestre", pode ler-se numa estimativa rápida hoje divulgada pelo INE.

Já relativamente ao último trimestre de 2019, a recessão foi de 3,9%, depois de um aumento de 0,7% em cadeia face ao terceiro trimestre de 2019.