Partilhar o artigo Rock in Riot convoca manifestação para dia 24 contra gestão da cidade de Lisboa Imprimir o artigo Rock in Riot convoca manifestação para dia 24 contra gestão da cidade de Lisboa Enviar por email o artigo Rock in Riot convoca manifestação para dia 24 contra gestão da cidade de Lisboa Aumentar a fonte do artigo Rock in Riot convoca manifestação para dia 24 contra gestão da cidade de Lisboa Diminuir a fonte do artigo Rock in Riot convoca manifestação para dia 24 contra gestão da cidade de Lisboa Ouvir o artigo Rock in Riot convoca manifestação para dia 24 contra gestão da cidade de Lisboa

Tópicos:

Praça, Rock,