RTP "provavelmente" vai ter uma situação "de quase equilíbrio" ou "positiva" em 2022

Nicolau Santos falava na comissão parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto.

Em 07 de junho de 2022, na mesma comissão, o presidente do Conselho de Administração da rádio e televisão pública tinha afirmado que provavelmente a empresa iria "ter prejuízos" em 2022, tendo em conta que os encargos vinham a crescer.

"A menos má notícia que pode vir a ser uma boa notícia é que conseguimos que a RTP provavelmente no final do ano passado vai ter uma situação de quase equilíbrio e, eventualmente, pode mesmo ficar em situação positiva, embora ainda não tenhamos as contas fechadas", anunciou hoje o gestor.