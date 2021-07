Ruanda anuncia mobilização de mil efetivos para Cabo Delgado

"O Governo do Ruanda, a pedido do Governo de Moçambique, vai hoje começar o destacamento de um contingente de mil pessoas, da Força de Defesa do Ruanda e da Polícia Nacional do Ruanda para a província de Cabo Delgado, Moçambique, que está a ser afetada pelo terrorismo e insegurança", lê-se numa nota colocada hoje no site do governo, e consultada pela Lusa.

"A Força Conjunta vai trabalhar de forma próxima com as forças armadas de Moçambique e com as forças da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral nos setores de responsabilidade designados", acrescenta-se no texto.

O contingente do Ruanda, aponta-se ainda, "vai apoiar os esforços para restaurar a autoridade do Estado moçambicano, através de combates e operações de segurança, bem como a estabilização e reforma do setor da segurança".

Este destacamento, conclui-se no comunicado, "está baseado nas boas relações bilaterais" entre os dois países, e surge "no seguimento da assinatura de vários acordos entre os dois países em 2018, e está assente no compromisso do Ruanda para com a doutrina Responsabilidade para Proteger (R2P) e nos Princípios de Kigali para a Proteção dos Cidadãos, de 2015".

Grupos armados aterrorizam Cabo Delgado desde 2017, sendo alguns ataques reclamados pelo grupo `jihadista` Estado Islâmico, numa onda de violência que já provocou mais de 2.800 mortes, segundo o projeto de registo de conflitos ACLED, e 732.000 deslocados, de acordo com a ONU.

MBA // PJA

Lusa/Fim