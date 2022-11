Rui Moreira critica atrasos e impactos da construção da nova linha de metro

O presidente da camara do Porto não vai autorizar mais frentes de obra do metro na cidade, enquanto não terminarem algumas das empreitadas que estão em curso. Numa carta enviada ao presidente da Metro do Porto, Rui Moreira critica os atrasos e os impactos da construção da nova linha de metro.