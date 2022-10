Rui Moreira disponível para pagar policiamento gratificado na zona da Movida do Porto

"A câmara está disponível para pagar uma parte da fatura transitoriamente até que haja agentes suficientes para cumprir esta missão. Não conseguimos compreender porque é que isto não é respeitado e é desconsiderado pelo diretor nacional da PSP, que entende que quando há celebrações do Futebol Clube do Porto a cidade se transforma no Vietname", afirmou o presidente da Câmara Municipal, Rui Moreira.

Em declarações aos jornalistas, à margem de uma reunião do Conselho Municipal de Segurança, o autarca independente lembrou que quando existiu policiamento gratificado nas envolventes dos estabelecimentos de diversão noturna na cidade, "as coisas funcionaram bem" e que se conseguiu "atenuar um conjunto de fenómenos" que, hoje, disse, "são por demais evidentes".

"Num mundo ideal não seria preciso policiamento gratificado nas ruas do Porto à noite, haveria o número de agentes suficientes da PSP para desempenharem as tarefas necessárias", observou, dizendo, contudo, que a falta de agentes da PSP na cidade "dá uma imagem de impotência".

Rui Moreira adiantou que também a Associação de Bares e Discotecas da Movida do Porto está "disponível" para pagar o policiamento gratificado, mas que é preciso entendimento entre a Direção Nacional da PSP e o Ministério da Administração Interna.

"Das duas uma, ou há agentes suficientes, como diz o senhor ministro [da Administração Interna], ou são insuficientes, como diz o diretor nacional da PSP. O senhor ministro diz que há polícias a mais e que é preciso realocá-los, foi isso que disse, falando de estatísticas internacionais. O diretor da PSP diz que não há efetivos para aumentar o número de efetivos na cidade do Porto", disse.

E acrescentou: "entendam-se, porque eu não sei (...) sei que temos neste momento um problema sério que é percetível por todos".