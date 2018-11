Rui Moreira esclarece que não há "qualquer alteração" na direção da Associação de Turismo do Porto

Lusa23 Nov, 2018, 20:42 | Economia

Num esclarecimento enviado à agência Lusa, a autarquia refere que os estatutos da ATP definem que a associação é presidida pela Câmara Municipal do Porto.

"Nos termos legais, compete ao presidente da Câmara representar a Câmara do Porto, podendo delegar tal competência nos seus vereadores, por despacho", afirma a autarquia, sublinhando que "não há, pois, qualquer alteração na direção da associação, nem na sua presidência, que continua a pertencer à Câmara Municipal do Porto".

Segundo a câmara, Rui Moreira passa "apenas, por despacho e até entender revogá-lo, a ser representado na direção pelo seu vereador com o pelouro da Economia, Turismo e Comércio", Ricardo Valente.

Num comunicado colocado na página oficial da autarquia na internet, a câmara considera que a delegação no vereador não representa "qualquer demissão" na direção da Associação de Turismo do Porto.

A Lusa noticiou hoje que Rui Moreira se demitiu do cargo de presidente da ATP, tendo delegado a função no vereador Ricardo Valente.

"A Câmara do Porto, por uma questão estatutária, tem direito a estar representada nesse organismo [ATP] e o presidente Rui Moreira entendeu que deveria ser o vereador com a pasta do Turismo", disse à Lusa o vereador.

A Lusa questionou a Câmara do Porto sobre os motivos para Rui Moreira ter delegado no vereador Ricardo Valente a representação do município do Porto na presidência da direção da Associação de Turismo do Porto, mas até ao momento não obteve resposta.

A ATP vai receber 6,2 milhões de euros para a promoção turística externa entre 2019-2021, que se traduz num aumento de 38% em relação ao triénio que termina agora, avançou esta semana à Lusa fonte oficial da ATP.