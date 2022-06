Rui Moreira pede a Marcelo para não promulgar OE2022 até ser "corrigido"

Tiago Petinga - Lusa

O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, pediu hoje ao Presidente da República para não promulgar o Orçamento do Estado e devolvê-lo ao parlamento para que possa ser revista a rubrica da descentralização de competências referente à Educação.