Rui Rio. "A pressão não é para mim"

Rui Rio considera que a pressão para a aprovação do Orçamento do Estado está do lado da esquerda e não do PSD. Diz mesmo que a pressão em torno de uma crise política não lhe pode ser dirigida. O Presidente da República considera que em nome do bom senso, se a negociação à esquerda falhar, o PSD deve garantir que as contas para 2021 passam no parlamento.