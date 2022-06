Rússia admite uma subida maior do preço do petróleo até ao final do ano

"Há várias previsões, nomeadamente sugerindo um aumento maior do preço do petróleo. Tudo depende do equilíbrio entre a oferta e a procura", disse Alexander Novak à margem do Fórum Económico Internacional de São Petersburgo, onde também se reuniu com o ministro da Energia saudita, Abdel Aziz bin Salman.

O preço do petróleo do mar do Norte, de referência na Europa, para entrega em agosto ficou em 119,51 dólares (115 euros) no final das negociações de quarta-feira no mercado futuro de Londres, em comparação com 115,31 dólares (111 euros) do petróleo intermediário do Texas.

"Espero que a procura continue em recuperação durante o ano conforme o planeado, embora existam certos riscos relacionados com as quarentenas na China, portanto, resta ver como a economia e o consumo global se desenvolvem", afirmou Novak, citado pela agência oficial russa TASS.

O governante indicou também que a Rússia está perto de restaurar o nível de produção registado em fevereiro.

"Acho que há requisitos prévios para continuarmos em julho a aumentar a produção. Vemos que temos um aumento bastante significativo em relação a maio, em cerca de 600 mil barris (por dia). Na verdade, estamos perto de recuperar o nível de fevereiro, quando era de 10,2 milhões de barris", precisou o vice-primeiro-ministro russo.

Segundo Novak, um aumento maior da produção de petróleo dependerá dos planos de produção, exportação e abastecimento das empresas para o mercado interno, que por sua vez depende da procura.

O governante russo destacou ainda que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e os seus aliados (OPEP+) vai discutir, no final do ano, o futuro acordo entre a aliança petrolífera da OPEP e outros dez produtores, liderados pela Rússia.

Este grupo decidiu no início de junho aumentar produção em julho e agosto mais do que o esperado até então, com mais 648 mil barris por dia.

"Neste momento consideramos a situação equilibrada, embora existam muitas incertezas", disse.