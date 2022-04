Rússia corta gás à Bulgária e Polonia por não pagamento em rublos

A Polónia e a Bulgária são países com uma elevada dependência do gás natural proveniente da Rússia, chegando a Bulgária aos 90 por cento da dependência deste recurso energético.O Governo polaco e búlgaro vieram esta quarta-feira acusar Moscovo de actos de chantagem e a partir de hoje já não podem recorrer ao gás natural da Rússia.Terão agora de utilizar as reservas, e encontrar outros fornecedores de energia.Esta decisão da Rússia vai provocar ondas de choque no mercado energético evai acabar por ter impacto generalizado nos preços, em toda a Europa, incluindo Portugal.Leitura feita à Antena 1 por Ricardo Nunes, presidente da Associação de Comercializadoras de Energia no Mercado Liberalizado.Esta manhã, o preço do gás natural disparou 20 por cento nos mercados internacionais.