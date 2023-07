Rússia destrói 120 toneladas de produtos agrícolas em ataque a Odessa

Cem toneladas de ervilhas e 20 toneladas de cevada foram destruídas, especificou o responsável.

Duas pessoas ficaram feridas com cortes causados por vidros partidos durante as explosões, explicou Kiper, apontando que o atentado contra o setor agrícola ucraniano foi realizado com mísseis de cruzeiro kalibr.

A Rússia tem atacado diariamente, desde terça-feira, portos e infraestruturas dedicados à exportação de produtos agrícolas, sobretudo cereais, da região de Odessa, onde se situam os três portos incluídos no chamado acordo dos cereais que Moscovo abandonou no início da semana.