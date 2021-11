Rússia e Bielorrússia acordam criação de mercados únicos de gás e financeiros

As medidas agora acordadas foram definidas pelos dois líderes em setembro, apontando para a criação de um mercado único de gás e mercados financeiros comuns.

"A implementação destes programas integradores permitirá à Rússia e à Bielorrússia criar condições de negócio iguais e unificadas", afirmou o Presidente russo durante uma reunião `online` com o seu homólogo bielorrusso e na qual estiveram também os chefes de Governo de ambos os países.

Os acordos agora assinados procuram aprofundar a interação entre Moscovo e Minsk "nas áreas tributária, aduaneira, acesso a compras públicas e mercados energéticos comuns", explicou, por sua vez, o chefe do Governo russo, Mijaíl Mishutin, citado pela agência Efe.

Além disso, os acordos preveem a implementação de políticas comuns nos domínios bancário, de crédito e financeiro, na indústria, agricultura, bem como nos serviços de transporte e controlos fitossanitários e veterinários, entre outros.

Tudo isto, afirmou o primeiro-ministro russo permitirá "a criação de novas `joint-ventures` e de novos empregos" bem como o "aumento das exportações de mercadorias competitivas".

Segundo Putin, a assinatura destes acordos permitirá que as economias dos dois países funcionem "com base em regras comuns e coordenadas", que "ampliam as perspetivas para o seu desenvolvimento".

Para que estes 28 acordos do Estado União se tornem uma realidade, será agora necessário que Moscovo e Minsk aprovem mais de 400 atos legislativos.

Segundo o primeiro-ministro bielosrusso, as partes vão agora definir até julho de 2022 os princípios do mercado comum de gás, para assinar os respetivos acordos antes de dezembro de 2023.

Desde os anos 1990 que ambos os países defendem a criação de uma união estatal, mas foi nos três últimos anos que as partes começaram a avançar com acordos com vista à concretização desse objetivo.